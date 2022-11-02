الرئيس العراقى: قادرون على ضرب الإرهاب.. وندعو دول الجوار لاحترام سيادتنا

جدة - نرمين السيد - وقال رشيد فى كلمته خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، والتى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "العراق خاض حربا ضروسا ضد الإرهاب ومستمر فى ملاحقة خلاياه"، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أمامها تحديات كبيرة للإصلاح ومواجهة الفساد.
وتابع بالقول "ندعو دول الجوار لاحترام سيادتنا"، مضيفا قواتنا الأمنية قادرة على ضرب الإرهاب.
كما أكد تمسك بلاده بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على كامل أرضهم وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن دعم بلاده أيضا لمبدأ الحوار لتحقيق الاستقرار فى اليمن والسودان، فضلا عن وحدة الأراضى السورية، كذلك دعم جميع مساعى المصالحة فى ليبيا.
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