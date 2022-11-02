جدة - نرمين السيد - وقال عباس فى كلمته خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، والتى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل تواصل إرهاب الفلسطينيين، وتنفذ حملات إعدام ميدانية واعتقالات. وتابع بأن الاحتلال الإسرائيلى يمعن فى الاستيطان، مضيفا أن سلطات الاحتلال دمرت ونهبت 500 قرية فلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لتشكيل لجنة قانونية بشأن جرائم إسرائيل. وتابع، بأن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين بممارساتها الأحادية، مضيفا "نتعرض لأشرس حملة إسرائيلية لتهويد القدس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس الفلسطينى: سنتوجه بطلب عضوية أممية كاملة بدعم عربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.