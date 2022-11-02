أوكرانيا: مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين منذ بدء العملية الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيان لمكتب الإدعاء العام الأوكرانى "أن العملية العسكرية الروسية أسفرت حتى اليوم 2 نوفمبر، عن مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشار مكتب الإدعاء العام إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية فى عدة مناطق.

وتضررت 2719 مؤسسة تعليمية فى أوكرانيا جراء القصف الروسى على منشآت مدنية وتعليمية، منهم 332 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل، بحسب مكتب الإدعاء الأوكرانى.

وأوضح مكتب الإدعاء العام أنه تم تسجيل معظم الضحايا فى منطقة دونيتسك، تلتها خاركيف ثم العاصمة كييف.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.