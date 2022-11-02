العالم اليوم - أسعار القمح تتراجع بعد استئناف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في أميركا وأوروبا، الأربعاء، بعد أن أعلنت روسيا عن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد أن أوقفته نهاية الأسبوع الماضي في خطوة هددت أمن الغذاء العالمي.

انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في بورصة شيكاغو للتجارة بنحو 6 بالمئة إلى حوالي 8.47 دولار للبوشل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقلص ارتفاعه بعد إعلان روسيا تعليق الاتفاق.

وتراجع القمح أيضا في أوروبا حيث انخفض عقد ديسمبر القياسي بنسبة 4 بالمئة إلى 343.50 يورو للطن.

وقالت موسكو إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد أربعة أيام فقط من تعليق مشاركتها، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم بطائرة مسيرة على أسطولها هناك.

وجاء هذا التحول عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، ومحادثات متكررة بين وزيري دفاعهما.