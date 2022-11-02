العالم اليوم - بالفيديو.. شاهد رد كوريا الجنوبية الصاروخي على الشماليين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. شاهد رد كوريا الجنوبية الصاروخي على الشماليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:23 مساءً - نشر جيش كوريا الجنوبية، الأربعاء، مقاطع فيديو توثق لحظات إطلاق مقاتلاته الحربية 3 صواريخ ردا على إطلاق كوريا الشمالية وصواريخ وقذائف مدفعية تجاه البحر، في تطور يرفع منسوب التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى مستوى غير مسبوق.

وبدأ الفيديو القصير الذي لم يتجاوز الدقيقة، بلحظات إقلاع مقاتلة من طراز "إف-16"، ثم تحليقها في الجو، قبل أن تبدأ في إطلاق صاروخ جو- أرض، وتكررت عملية إطلاق الصواريخ مرتين.

وتضمن الفيديو لقطات سقوط الصواريخ على أهداف في البحر.

وقال جيش كوريا الجنوبية في بيانه إن الصواريخ أطلقت باتجاه الحدود البحرية الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ 17 صاروخا و 100قذيفة مدفعية بشكل غير مسبوق، وسقط أحدها على بعد 60 كيلومترا من الساحل الكوري الجنوبي.

وأوضح رئيس مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم سونع هان: "كوريا الشمالية مستمرة في إثارة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز برنامجها النووية والصاروخية"، وفق "رويترز".

وأضاف: "لا يمكن تبرير هذا بأي سبب والمسؤولية تقع بالكامل على الجانب الكوري الشمالي".