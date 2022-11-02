الخارجية : تعويضات قطرية للمتقاعدين العسكريين وعودتهم إلى الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:10 مساءً - دوت الخليج - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، إن دولة قطر الشقيقة قررت تقديم تعويضات للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا التحقوا للعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم وفق اتفاقات فردية مع شركة خاصة وعودتهم إلى الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن القرار بلغ لعدد من المتقاعدين الذين حضروا اجتماعاً في مبنى السفارة باسم المتقاعدين مع السفير زيد مفلح اللوزي دام ساعات، وحضر جزءاً منه عددٌ من أبناء الجالية الأردنية في قطر.

وقررت الحكومة القطرية الشقيقة دفع مبلغ 1500 دولار للمتقاعدين وصرف تذاكر سفر لهم، إضافةً للمبلغ الذي كانوا استلموه من الشركة الخاصة وفق تعاقدهم معها، إسهامًا مشكوراً من الحكومة القطرية لحل القضية.

وكان حوالي 6000 متقاعد أردني تعاقدوا فردياً مع شركة خاصة للعمل لمدة محدودة في مجال تقديم الأمن والحماية تنتهي بعد اختتام فترة المونديال.

وتابعت الوزارة مع جميع الجهات المعنية وعبر السفارة في قطر الخلافات التي نشأت بين المواطنين والشركة الخاصة لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم في حال ثبوت خرق الشركة للعقد مع المواطنين الأردنيين.

وأكد الناطق الرسمي تثمين الوزارة العالي للتعاون الكامل الذي أبداه الأشقاء في قطر في معالجة القضية، وبما عكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكد المجالي أن استضافة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم هو إنجاز لكل العرب، وأن الأردن حريص على نجاح هذا الحدث الكبير الذي حضرت له قطر بتميز واقتدار وحرفية عالية.

وأكد المجالي الاعتزاز بالمتقاعدين العسكريين، وقال إن الوزارة تثق أن المواطنين المعنيين بالقضية سيلتزمون القانون في دولة قطر الشقيقة. وأضاف أن الوزارة ستتابع عملية عودة المواطنين إلى الأردن وستقدم كل التسهيلات والمساعدة اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر.

--(بترا)