عاجل- روسيا تعلن استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب

جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الأوروبى قد دعا روسيا، إلى التراجع عن قرارها بالانسحاب من اتفاق تم بوساطة الأمم المتحدة يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وسط أزمة غذاء عالمية.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت منذ عدة أيام، انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود، مبررة قرارها بهجوم استهدف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود فى خليج سيفاستوبول، واتهمت روسيا أوكرانيا والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم.