مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار حول أنشطة أوكرانيا البيولوجية اليوم

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، يهدف مشروع القرار إلى تشكيل لجنة تحقيق فى الاتهامات التى يوجهها الجانب الروسى لواشنطن وكييف بإطلاق المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا.

وكان قائد قوات الدفاع الإشعاعى والكيماوى والبيولوجى بالقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، قد أعلن فى وقت سابق، أن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول خطط كييف لاستخدام قنبلة قذرة لتلقى باللوم على موسكو.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو حذرت من خطر قيام نظام كييف بتنشيط القنبلة "القذرة" وقالت "إن روسيا أدركت ذلك، وحذرنا العالم من خطر قيام نظام كييف بتنشيط هذه القنبلة".

يُذكر أن الوثيقة المتعلقة بأساسيات الدولة الروسية فى مجال الردع النووى - والتى تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسى - من شروط تطبيقها أن تحتفظ روسيا بالحق فى استخدام الأسلحة النووية فى حالة تلقى معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية مهاجمة لأراضى روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على أراضى روسيا وحلفائها، أو إضرار العدو بالمنشآت الحيوية أو العسكرية الحرجة، والتى سيؤدى تعطيلها إلى تعطيل إمكانية الرد للقوات النووية، أو العدوان على روسيا بالأسلحة التقليدية، عندما يصبح وجود الدولة فى حد ذاته مهددا.