ميقاتى: الضمانات الأمريكية تحمى اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميقاتى، فى تصريح صحفى اليوم وفقا لبيان من مجلس الوزراء اللبنانى، أن الاتفاق أصبح فى عهدة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن لبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذى تم إيداعه فى الأمم المتحدة، وقال "نحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".

وكان الرئيس اللبنانى السابق ميشال عون، قد وقع رسميا فى 27 أكتوبر الماضى، إبان ولايته نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وقام وفد لبنانى بتسليم النسخة الموقعة للمبعوث الأمريكى أموس هوكشتين الذى قام بدور الوسيط فى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل وصولا للاتفاق، وذلك خلال اجتماع فى الناقورة مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان - اليونيفيل - بحضور وفد إسرائيلى سلم نسخة موقعة من بلاده لهوكشتين ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

كما سلم وفدا البلدين، المنسق الخاص للأمم المتحدة نسخة من الاتفاق لتعديل إحداثيات الحدود البحرية للبلدين، وفقا لقانون البحار.