العالم اليوم - ماكغورك: الاتفاق النووي الإيراني ليس على جدول أعمالنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 01:23 مساءً - قال بريت ماكغورك؛ منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي لـ "دوت الخليج" إن الاتفاق الثنائي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة يعد تاريخيا ويظهر متانة العلاقة الثنائية بين البلدين، إذ يتعلق بتخصيص مئة مليار دولار للطاقة النظيفة، بهدف تأمين الطاقة مستقبلا، مما سيحدث تغييرا كبيرا في الأعوام المقبلة بالمنطقة".

وعند سؤاله عن الالتزامات الأمنية الأميركية في المنطقة، قال ماكغورك: "شراكتنا العسكرية هنا لا تزال قوية، وجيشنا لن يغادر إلى أي مكان آخر، فالأمن أولوية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى "أن الوجود العسكري الأميركي لا يتغير. لقد اتخذنا قرارا لإبقاء حضورنا العسكري هنا في منطقة الخليج. ولا شيء يتغير. نحن منخرطون دائما في التواصل والتنسيق مع الحكومات في كل أنحاء الشرق الأوسط. وخاصة هنا في الخليج".

وقال بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، إن الاتفاق النووي الإيراني ليس على جدول أعمال الولايات المتحدة حاليا بسبب ما يحدث هناك من عمليات قمع أثارت العالم كله، مؤكداً أن خيارات إيران غيّرت اللعبة بكاملها.

كما اعتبر ماكغورك أن دمج إسرائيل في المنطقة "أمر أساسي"، مشيرا إلى الاتفاق التاريخي بين لبنان وإسرائيل بترسيم الحدود البحرية.