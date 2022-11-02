العالم اليوم - مبيعات السيارات في تركيا ترتفع 14.9 بالمئة خلال أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر مبيعات السيارات في تركيا ترتفع 14.9 بالمئة خلال أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 01:23 مساءً - قال اتحاد موزعي السيارات الأربعاء إن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا ارتفع 14.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وأضاف الاتحاد أن المبيعات هبطت 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير وحتى كتوبر.

وأعلنت تركيا السبت الماضي عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع تحمل اسم "توغ"، ومن المقرر أن تبدأ مبيعات أول طراز من السيارة في نهاية الربع الثالث من 2023.

وتشهد تركيا معدلات نمو مرتفعة على الرغم من أنها تعاني من واحدة من أسوأ معدلات التضخم في العالم وتراجع سعر الليرة بسبب السياسة النقدية المتساهلة التي يتبعها البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يرى أن الفوائد المنخفضة ستسهم في دعمك الإنتاج والنمو.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع معدل النمو في تركيا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي، متفوقا على التوقعات، وذلك بفضل الصادرات والسياحة. وكانت تركيا حققت نموا بنسبة 7.5 بالمئة في الربع الأول.

وفي أكتوبر الماضي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 5.3 بالمئة، ليصل إلى 76.2 نقطة، مواصلا انتعاشه من مستوى قياسي منخفض بلغ 63.4 في يونيو، على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم.

ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.