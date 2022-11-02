عاجل- شويجو: حجم قوات الناتو قرب حدود روسيا تضاعف

جدة - نرمين السيد - ورجح شويجو، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن يعمل حلف شمال الأطلسى "الناتو"، على زيادة قواته أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إن الناتو يعمل على إنشاء نظام دفاع جماعى واسع النطاق بالقرب من حدود روسيا.

وأضاف، أن الناتو تبنى فى نهاية يونيو الماضى، فى قمة مدريد مفهومًا استراتيجيًا جديدًا للكتلة العسكرية، حيث اعتبر موسكو المصدر الرئيسى للتهديدات الأمنية.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.