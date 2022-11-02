اقتصادى لـ «القاهرة الإخبارية»: سياسة الفيدرالى الأمريكى الضغط على العالم

جدة - نرمين السيد - وقال جاب الله فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الاقتصاد الأمريكى يعانى ركود، لذلك يبحث عن قوته بإضعاف الآخرين"، مضيفا أن قرار الفيدرالى الأمريكى يؤثر على اقتصاديات العالم، فهو يرفع أسعار الفائدة لإرهاق العملات الأخرى حتى يظل الدولار على القمة.

وتابع بأن هناك توقعات برفع سعر الفائدة 75 نقطة، مشيرا إلى أن البيانات الاقتصادية لا تدفع نحو رفع سعر الفائدة بشكل كبير، حيث شهد شهر سبتمبر انخفاضا فى معدل التضخم مقابل شهر أغسطس، مضيفا أن سياسات الفيدرالى الأمريكى هى الضغط على العملات فى العالم.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتخذ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قراره اليوم الأربعاء، حول سعر الفائدة، بينما توقع المحللون الماليون اتجاه المركزى الأمريكي فى اجتماعه إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75% لكي يصبح المركزى الأمريكى الاعلى فائدة في الفترة الحالية، وسط بعض التوقعات الأخرى برفع الفائدة بمقدار 0.50% فقط مما يؤثر سلبًا على الدولار.