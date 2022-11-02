العالم اليوم - سوناك سيحضر مؤتمر المناخ في مصر

انتم الان تتابعون خبر سوناك سيحضر مؤتمر المناخ في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27" الذي ينعقد بمصر.

وأعلن مكتبه في وقت سابق إنه من المتوقع أن يتغيب سوناك عن قمة المناخ السنوية. وتعقد قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 6 من نوفمبر. وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا سيتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة. وتهدف اجتماعات القمة المناخية السنوية للأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومات على الاتفاق على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سوناك سيحضر مؤتمر المناخ في مصر .. في رعاية الله وحفظة