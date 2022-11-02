تعليق عضوية نائب بريطانى بمجلس العموم بعد ظهوره ببرنامج ”أنا من المشاهير”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - تم تعليق عضوية النائب في مجلس العموم البريطاني مات هانكوك، عن حزب المحافظين الثلاثاء بعد أن ورد أنه وافق على المشاركة في برنامج "أنا من المشاهير".

وقال رئيس أعضاء الحزب في مجلس العموم "سايمون هارت": "بعد محادثة مع مات هانكوك، نظرت في الموقف وأعتقد أن هذا أمر خطير بما يكفي لتبرير تعليق عضويته بأثر فوري."

جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك النائب هانكوك بسبب مشاركته في برنامج المذاع على قناة (آي تي في) وذلك وسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "يعتقد رئيس الوزراء أنه في الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد، يجب أن يعمل النواب بجد من أجل ناخبيهم، سواء كان ذلك في مجلس العموم أو في دائرتهم الانتخابية".

من المتوقع أن يكون هانكوك، الذي خدم من قبل كوزير للصحة، واحدًا من اثنين من المنضمين إلى عشرة مشاهير متجهين بالفعل إلى الغابة في أستراليا حسب البرنامج التليفزيوني.