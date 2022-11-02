كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

وقال مسؤولون حكوميون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إنهم يراقبون الوضع، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
وكان الجيش الكورى الجنوبى قد استنكر فى وقت سابق اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية لأول صاروخ لها على منطقة قريبة من المياه الإقليمية للجنوب منذ تقسيم شبه الجزيرة قبل أكثر من سبعة عقود، واصفا ذلك بـ"الأمر غير المقبول".
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - فى بيان صحفى - "إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ لأول مرة منذ تقسيم شبه الجزيرة هبط بالقرب من مياهنا الإقليمية جنوب خط الحدود الشمالي، هو أمر نادر للغاية وغير مقبول"، مضيفة "جيشنا تعهد بالرد بحزم على هذا الاستفزاز".
ووفقا لجيش كوريا الجنوبية، أطلقت كوريا الشمالية فى وقت سابق اليوم ما لا يقل عن 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى فى البحر الشرقي، حلق أحدها عبر حدودها البحرية الفعلية مع كوريا الجنوبية.
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