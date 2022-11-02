أوكرانيا: مقتل 25 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبى البلاد

وأوضحت القيادة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الوضع فى اتجاه مدينة بوه الجنوبية لا يزال صعبًا، لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذى يلحق بنا أضرارًا فى مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة.
وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت هجمات أمس على العديد من المواقع الأوكرانية والمدن المُحررة فى منطقتى "بريسلاف" و"ميكولايف" الجنوبيتين باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات الهجومية، كما أنها تُهيئ ظروفًا غير صالحة لعيش المدنيين فى المناطق التى احتلتها فى"خيرسون"، مثل قطع خدمات إمدادات الطاقة والمياه ومنع الوصول إلى الإنترنت.
وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت للرد على ذلك 160 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة فى صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 25 جنديًا وتدمير 3 مدفعيات ثقيلة من طراز جراد MLRS و11 مركبة مدرعة ونظام صواريخ من طراز "تور" و3 مستودعات للذخيرة فى مقاطعات باشتانكا وبريسلاف وهينتشيسك.
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