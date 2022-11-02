اليابان ترصد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأربعاء، رصد سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة محافظة كاجوشيما جنوب غربى البلاد لنحو ثلاث ساعات.





وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أن قوات الدفاع الذاتى البحرية رصدت سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية متجهة شمال شرق المنطقة المتاخمة غرب جزيرة جاجاجيما، ثم غادرت المياه الإقليمية اليابانية جنوب جزيرة ياكوشيما بعد حوالى ثلاث ساعات واتجهت إلى الجنوب الشرقي.

يشار إلى أن هذه هى المرة الرابعة هذا العام التى تبحر فيها سفينة مسح بحرية صينية داخل المياه الإقليمية لليابان.