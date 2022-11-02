إستونيا: خروج روسيا هو الحل الوحيد لتحقيق السلام فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة الوزراء، فى مؤتمر صحفي، إن تحقيق السلام مع وجود القوات الروسية لا يعنى انتهاء المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى حاجة أوكرانيا للفوز بهذا الصراع.

وأضافت كالاس، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن ثمن الإرهاق من الحرب سيكون باهظا للغاية لأنه "إذا كان العدوان يؤتى ثماره فى مكان ما فسيكون بمثابة دعوة لاستخدامه فى مكان آخر"، مشيرة إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم دفاع جوى ومساعدات اقتصادية وإنسانية.

كما نددت رئيسة الوزراء بالهجمات الأخيرة على البنية التحتية الحيوية فى أوكرانيا واصفة إياها بأنها "تكتيكات إرهابية".