العالم اليوم - على عكس التوقعات.. الصادرات الألمانية تهبط في سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر على عكس التوقعات.. الصادرات الألمانية تهبط في سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - سجلت الصادرات الألمانية تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر على عكس المتوقع، كما تراجعت الواردات بأكثر من المتوقع بنسبة 2.3 بالمئة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وكان استطلاع لرويترز قد توقع زيادة الصادرات الألمانية 0.1 بالمئة على أساس شهري وانخفاض الواردات 0.4 بالمئة.

وقال المكتب إن ألمانيا حققت فائضا تجاريا معدلا على أساس موسمي بلغ 3.7 مليار يورو (حوالي 3.66 مليار دولار) في سبتمبر، ما يزيد كثيرا عن فائض متوقع 700 مليون يورو.

وجاءت معظم الواردات من الصين، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، والتي سجلت زيادة 5.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، بينما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين اثنين بالمئة، وفقا لبيانات المكتب.

ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين هذا الأسبوع في زيارة ستحظى بمتابعة عن كثب بحثا عن أدلة إزاء مدى جدية ألمانيا في الحد من اعتمادها الاقتصادي على القوة العظمى الصاعدة في آسيا.

وارتفعت المعنويات بين المصدرين الألمان بشكل طفيف في أكتوبر، وفقا لمسح أجراه معهد إيفو هذا الأسبوع، لكن الوضع بشكل عام لا يزال صعبا بسبب توتر أسواق الطاقة وضعف البيئة الاقتصادية العالمية.