العالم اليوم - روسيا.. أحباط محاولة هجوم أوكراني بمنشأة للطاقة في القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عملية تخريب، كان يخطط جهاز الأمن الخاص الأوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي إنه تم إحباط محاولة تسلل وهجوم اوكراني على أحد مواقع توليد الطاقة الكهربائية في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أنه عثر بحوزة المتسللين على مواد متفجرة.

وجاء في تقرير جهاز الأمن: "تم إحباط التخريب الذي خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم".

وأوضح التقرير أنه تم "اعتقال مواطن أوكراني، من مواليد عام 1978، جندته إدارة أمن الدولة"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف أنه تمت مصادرة 3 عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق القرم.

وأكد التقرير أنه "وفقا لخبراء الطاقة، في حالة حدوث أضرار، سيترك أكثر من 5 آلاف مواطن بدون كهرباء، بما في ذلك عناصر البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية لشبه الجزيرة".

وقالت السلطات إنها بدأت التحقيق في القضية بموجب المادتين "التحضير للتخريب" و"التداول غير المشروع للمتفجرات" من القانون الجنائي الروسي، مضيفة أنه يتم التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى على أراضي روسيا الاتحادية.

أبرز الهجمات في القرم

في 29 أكتوبر الماضي، استهدفت مسيرات أوكرانية مقر أسطول البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. في 8 أكتوبر الماضي تم استهداف جسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي

ماذا قالت وزارة الدفاع الروسية؟

الهجوم وقع بنحو 16 طائرة مسيرة، تضم 9 طائرات بدون طيار و7 قوارب انتحارية.

بعض الدرونات تضم "وحدات ملاحية كندية الصنع"، وفقا لبيان روسي.

إحدى المسيّرات أطلقت من على متن إحدى السفن المدنية التي تستأجرها كييف أو الغرب لتصدير المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا، بحسب الرواية الروسية.

ماذا حدث في جسر القرم؟