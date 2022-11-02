العالم اليوم - أداء هادئ للأسهم اليابانية قبيل قرارات الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر أداء هادئ للأسهم اليابانية قبيل قرارات الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - اختتم المؤشر نيكي الياباني تعاملات الأربعاء في بورصة طوكيو دون تغير يذكر، وسط تعاملات ضعيفة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص الفائدة، والذي من شأنه أيضا أن يعطي أدلة على مسار سياسة البنك المستقبلية، غير أن المستثمرين حرصوا على شراء أسهم مجموعة سوني في ظل توقعات قوية.

وامتنع المستثمرون عن التداول بنشاط ترقبا لصدور قرار الفيدرالي الأميركي بخصوص الفائدة في وقت لاحق اليوم.

تحركات الأسهم

وتأرجح نيكي خلال الجلسة بين الصعود والهبوط قبل أن يغلق على استقرار عند 27663.39 نقطة.

ورفعت أسهم سوني المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.10 بالمئة إلى 1940.46 نقطة.

وارتفعت أسهم سوني بنسبة 7.01 بالمئة بعد أن رفعت المجموعة توقعات أرباحها التشغيلية للعام بأكمله 4.5 بالمئة.

وقفز سهم شركة "تي.دي.كيه" القيادي أيضا بنسبة 6.72 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة لأجهزة الاستشعار توقعات صافي أرباحها السنوية بينما ارتفعت أسهم سوبارو 3.78 بالمئة بعد أن تضاعفت توقعات أرباحها التشغيلية السنوية ثلاث مرات.

والأسواق اليابانية مغلقة غدا الخميس بسبب عطلة محلية.

وانخفض سهم تويوتا موتور للجلسة الثانية، إذ تراجع 0.25 بالمئة، بعد أن سجلت شركة تصنيع السيارات انخفاضا أسوأ من المتوقع بلغ 25 بالمئة في الأرباح الفصلية وخفضت هدف الإنتاج السنوي.

وتراجعت أسهم كاو بنسبة 8.71 بالمئة مما أثر على نيكي، إذ أعلنت شركة مستحضرات التجميل عن ربح أقل في الربع الأخير.