اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية باتجاه الجنوب

وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا فى تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بوتيرة غير مسبوقة أمر غير مقبول على الإطلاق.
وقال وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا، للصحفيين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على الأقل سقطتا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان دون أية تقارير عن أضرار للطائرات أو السفن.
جاءت أحدث عمليات إطلاق بيونج يانج فى الوقت الذى تجرى فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة، تشمل حوالى 240 طائرة، بما فى ذلك طائرات الشبح المتقدمة من طراز "إف-35".
وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية بانتظام منذ بداية هذا العام، وكان أحدها فى أوائل أكتوبر أول من حلّق فوق الأرخبيل اليابانى منذ خمس سنوات.
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