عاجل- سول: بيونج يانج أطلقت 100 قذيفة مدفعية فى المنطقة البحرية الفاصلة

جدة - نرمين السيد - وكانت كوريا الشمالية، قد أطلقت فى وقت سابق من اليوم ما لا يقل عن 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى فى البحر الشرقى، حلق أحدها عبر حدودها البحرية الفعلية مع كوريا الجنوبية. وسقطت إحدى الصواريخ البالستية فى أعالى البحار على بعد 26 كيلومترًا جنوب خط الحدود الشمالى.

جاء الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية فى الوقت الذى تجرى فيه سول وواشنطن تدريبات عسكرية فى محاولة لتعزيز موقف الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية. ولطالما نددت بيونج يانج بالتدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن ووصفتها بأنها تمرينا تحضيريا على الغزو.

وتصاعدت التوترات فى شبه الجزيرة فى الأسابيع الأخيرة مع إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ وقصف مدفعى وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تجرى تجربتها النووية السابعة قريبًا.

جدير بالذكر أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستى باتجاه الجنوب هو الأول من نوعه.