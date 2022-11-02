العالم اليوم - الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ حاد في سوق العمل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 10:25 صباحاً - حذرت منظمة العمل الدولية من أنه من المتوقع أن تنخفض الوظائف الشاغرة ونمو التوظيف في جميع أنحاء العالم في الربع الرابع حيث أدت الحرب في أوكرانيا و "الأزمات المتعددة والمتداخلة" إلى تقلص الأجور وزيادة الديون وتفاقم عدم المساواة.

دعا جيلبرت هونجبو، المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، الحكومات إلى التدخل للمساعدة في تحديد أسعار السلع، وإعادة توجيه "الأرباح غير المتوقعة" وتعزيز دعم الدخل والحماية الاجتماعية.

وقال في بيان: "معالجة حالة التوظيف العالمية المقلقة للغاية، ومنع حدوث تراجع كبير في سوق العمل، ستتطلب سياسات شاملة ومتكاملة ومتوازنة على الصعيدين الوطني والعالمي".

وقال هونجبو إن الإنهاء السريع للحرب في أوكرانيا "سيساهم بشكل أكبر في تحسين وضع التوظيف العالمي".

أشارت منظمة العمل الدولية إلى حدوث انتعاش في ساعات العمل العالمية في بداية العام، لاسيما بين النساء والعاملين في وظائف تتطلب مهارات عالية، حيث تعافى الاقتصاد العالمي من العقوبة أثناء جائحة فيروس كورونا.

تقول الوكالة، التي أصدرت النسخة العاشرة من تقريرها عن مراقبة عالم العمل الاثنين، إن الوضع تدهور مع انخفاض عدد ساعات العمل بنسبة

1.5 بالمئة - وهو ما يعادل "عجزًا" يبلغ حوالي 40 مليون وظيفة بدوام كامل.

قال التقرير: "إن التوقعات لسوق العمل حاليًا غير مؤكدة بدرجة كبيرة، مع تزايد مخاطر التراجع، بما في ذلك آثار ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، وزيادة أعباء الديون وتراجع ثقة المستهلك".

أضافت: "في حين أن التباطؤ الاقتصادي أو الركود عادة ما يستغرق بعض الوقت ليؤدي إلى تدمير الوظائف والبطالة، إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن تباطؤ سوق العمل الحاد بدأ بالفعل".

تقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 10 بالمئة من القوى العاملة في أوكرانيا قبل الحرب - معظمهم من النساء - هم الآن في البلدان المجاورة كلاجئين.