العالم اليوم - مدته 5 سنوات.. عقد جديد لـ "أدنوك للحفر" بـ 1.6 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر مدته 5 سنوات.. عقد جديد لـ "أدنوك للحفر" بـ 1.6 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 10:25 صباحاً - أعلنت شركة "أدنوك للحفر" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حصولها على عقد لخدمات الحفر المتكاملة لمدة 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 5.87 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار) لتوفير سوائل حفر الآبار وخدماتها، بهدف دعم جهود "أدنوك" لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز منخفض التكلفة والانبعاثات، والاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

ويُغطي نطاق العقد، الذي سيضيف 2.75 مليار درهم إماراتي (750 مليون دولار) إلى قيمة توجيهات إيرادات خدمات حقول النفط أو ما يعادل سنوياً إضافة قيمة 550.96 مليون درهم إماراتي (150 مليون دولار)، كل من حقول مجموعة "أدنوك" البرية والبحرية.

ويرفع العقد الذي حصلت عليه شركة "أدنوك للحفر" إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها عليها خلال عام 2022 إلى 32.50 مليار درهم إماراتي (8.85 مليار دولار)، منها 4.22 مليار درهم إماراتي (1.15 مليار دولار) إضافية على توجيهات إيرادات الشركة المعلن عنها سابقاً.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يُشكل قطاع أعمال خدمات الحفر المتكاملة لتوفير سوائل حفر الآبار وخدماتها قطاعاً حيوياً، ندعم به عمليات حفر الآبار، لتمكين "أدنوك" من رفع سعتها الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات".

وأضاف: "تضمن ترسية مثل هذه العقود تحقيق نمو قوي ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين شركة "أدنوك للحفر" من خلق قيمة أكبر للمساهمين، حيث إن إضافة 2.75 مليار درهم إماراتي (750 مليون دولار) إلى قيمة توجيهات الإيرادات ستضمن مواصلة الشركة مسيرة نموها القوية".

وتلتزم "أدنوك للحفر" بتوسيع نطاق خدماتها في مجال حفر وتهيئة الآبار للاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق.

كما تُخطط الشركة لمضاعفة عائدات خدمات حقول النفط بحلول عام 2025 حيث ستسهم ترسية عقد خدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل حفر الآبار وخدماتها الذي حصلت عليه مؤخراً في دعم مساعيها لتحقيق هذه الأهداف.