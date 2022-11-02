أمريكا والنمسا تؤكدان ضرورة استمرار دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ـ فى بيان عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء ـ أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، والأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية بيتر لونسكى تيفينثال فى واشنطن.
وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز الأمن لضمان السلام الدائم والازدهار فى منطقة غرب البلقان، وناقشا السبل التى يمكن للولايات المتحدة والنمسا من خلالها تعزيز القيم المشتركة.
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