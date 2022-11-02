العالم اليوم - القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ينمو بقوة في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ينمو بقوة في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:24 صباحاً - توسع القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في شهر أكتوبر بمعدل سريع، على خلفية الطلب القوي وتزايد تدفقات العمل الجديدة.

وأظهر مسح نشرت نتائجه الأربعاء، أن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله، والذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في السعودية، قد ارتفع إلى 57.2 في أكتوبر من 56.6 في سبتمبر، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن الشركات السعودية غير النفطية أشارت إلى درجة قوية من الثقة في الظروف الاقتصادية المستقبلية في أكتوبر.

وأضاف أن التوقعات للأشهر 12 المقبلة قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2021 مع توقع الشركات أن مستوى النمو القوي الحالي من المرجح أن يستمر.

وأوضح الغيث أنه في الوقت نفسه، ارتفع النشاط التجاري وإجمالي الطلبيات الجديدة بصورة حادة مرة أخرى، وشهدت الشركات تحسنا في طلب العملاء.

وأشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى أن الطلبيات الجديدة قد زادت منذ المسح السابق في سبتمبر.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 61.3 في أكتوبر، من 59.5 في سبتمبر، بينما انخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 50.2 من 50.5 لكنه نما للشهر السابع على التوالي.