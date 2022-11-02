العالم اليوم - "الكونغرس سر أميركا".. وثائقي جديد على دوت الخليج

انتم الان تتابعون خبر "الكونغرس سر أميركا".. وثائقي جديد على دوت الخليج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:24 صباحاً - تبث قناة دوت الخليج مساء اليوم وثائقياً جديداً بعنوان: الكونغرس، سر أميركا.

ويتناول الوثائقي الجديد أهمية هذه المؤسسة في الحياة السياسية الأميركية من خلال شهادات لأعضاء وموظفين سابقين في الكونغرس.

كما يسرد الوثائقي بعض الوقائع التاريخية المرتبطة بهذه المؤسسة، وآخرها عملية الاقتحام التي قادها أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وما أثارته من تفاعلات داخل الولايات المتحدة الأميركية.

كما يكشف تركيبة هذه المؤسسة وطبيعة تكوينها، وشروط ومراحل الترشح لها، باعتبارها الجهاز التشريعي في المشهد السياسي الأميركي.

الوثائقي يبث اليوم الأربعاء، على الساعة 16.30 بتوقيت غرينيتش.