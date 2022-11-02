للشهر الرابع على التوالى.. تراجع النشاط التصنيعى فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الإحصائية، الصادرة عن المعهد الأمريكى لإدارة الإمدادات ، إلى أن المؤشر الخاص بمدراء المشتريات سجل 2ر50% متراجعا بنسبة 7ر0% عن شهر سبتمبر الماضى، كما أنه يعد الأدنى منذ مايو 2020.

وتشير هذه الأرقام، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إلى أن قطاع التصنيع فى الولايات المتحدة فى حالة ثبات على الانخفاض.

وقال تيموثى فيور رئيس معهد إدارة الإمدادات ، فى بيان ، إن قطاع التصنيع بالولايات المتحدة يتوسع ، لكنه عند أدنى معدلاته منذ بدء التعافى من جائحة كورونا، وما أظهرته نتائج قراءات شهر أكتوبر تشير إلى إلى أن الشركات التصنيعية تستعد لتراجعات محتملة فى الطلبات المستقبلية.

وأظهرت الإحصائية أن المواطنين الأمريكيين لديهم مخاوف من أن الركود الاقتصادى المتزايد قد يؤدى لإحجام العديد من المشترين عن تقديم طلبات شراء جديدة لكن من المأمول أن يتحسن الوضع فى 2023.