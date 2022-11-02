بيونج يانج تطلق صاروخا باتجاه الجنوب لأول مرة منذ الحرب الكورية

جدة - نرمين السيد - استنكر الجيش الكورى الجنوبى، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية لأول مرة صاروخها على منطقة قريبة من المياه الإقليمية للجنوب منذ تقسيم شبه الجزيرة قبل أكثر من سبعة عقود، واصفا ذلك بأنه أمر "غير مقبول".





وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية- فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نسختها الانجليزية- اليوم الأربعاء: إن "إطلاق كوريا الشمالية صاروخ، لأول مرة منذ تقسيم شبه الجزيرة هبط بالقرب من مياهنا الإقليمية جنوب خط الحدود الشمالى، هو أمر نادر للغاية وغير مقبول"، مضيفة "جيشنا تعهد بالرد بحزم على هذا الاستفزاز".

ووفقًا لجيش كوريا الجنوبية، أطلقت كوريا الشمالية فى وقت سابق من اليوم ما لا يقل عن 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى فى البحر الشرقى، حلق أحدها عبر حدودها البحرية الفعلية مع كوريا الجنوبية. وسقطت إحدى صواريخ الصواريخ البالستية فى أعالى البحار على بعد 26 كيلومترًا جنوب خط الحدود الشمالى.

جاء الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية فى الوقت الذى تجرى فيه سول وواشنطن تدريبات عسكرية فى محاولة لتعزيز موقف الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية. ولطالما نددت بيونج يانج بالتدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن ووصفتها بأنها تمرينا تحضيريا على الغزو.

وتصاعدت التوترات فى شبه الجزيرة فى الأسابيع الأخيرة مع إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ وقصف مدفعى وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تجرى تجربتها النووية السابعة قريبًا.

جدير بالذكر أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستى باتجاه الجنوب هو الأول من نوعه.