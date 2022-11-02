تفاصيل جولة جون كيرى فى 3 دول

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، إن كيرى سيبدأ جولته بزيارة العاصمة البريطانية لندن على مدى يومى الخميس والجمعة؛ للمشاركة فى مباحثات مع مسؤولى الحكومة والقطاع الخاص بشأن تمويل وبرامج عمل القضايا المناخية.

وأضاف المتحدث أن المبعوث الرئاسى سيتوجه بعد ذلك إلى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 5 نوفمبر؛ لحضور منتدى "صير بنى ياس"، حيث يناقش فيه الاستراتيجيات المناخية الإقليمية لتسريع الانتقال فى مجال الطاقة.

وقال برايس إن كيرى سيختتم جولته فى شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى حيث يقود الوفد الأمريكى الذى يحضر مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخى .COP27