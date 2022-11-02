الهند تدعم نيبال بـ 200 سيارة

وأفاد السفير الهندى بأنه قام بتسليم أكثر من مائتى سيارة هندية إلى وزير المالية النيبالى "جاناردان شارما" كهدية من الهند لتوفير الدعم اللوجستى للعديد من المؤسسات النيبالية وقت إجراء الانتخابات.
وأضاف قائلا " إن الهند تقدم دعمها لنيبال حسب طلب الحكومة النيبالية لكى تستخدمها هيئة الانتخابات وقوات الأمن النيبالية".
وأعاد السفير الهندى إلى الأذهان أن بلاده قدمت لنيبال خلال السنوات السابقة أكثر من 2400 عربة لدعم مؤسسات نيبالية، بما فيها الشرطة، وقت الانتخابات، مشيرا إلى أن الهند ونيبال تتمتعان بشراكة متعددة الأبعاد فى مجال التنمية وأن تقديم هذا الدعم اللوجستى يعكس التقارب بين شعبى البلدين والدعم الهندى المستمر للمساهمة فى دعم الروابط الشعبية الثنائية.
من جانبه، أعرب وزير المالية النيبالية عن شكر حكومته للحكومة الهندية على ماتقدمه من دعم، مؤكدا أن هيئة الانتخابات وقوات الأمن ومؤسسات معنية أخرى ستستخدم هذه العربات لتسهيل عملية إنجاز مهامها أثناء الانتخابات.
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