العالم اليوم - كأس العالم.. سجل الفائزين باللقب وعدد مرات الفوز

انتم الان تتابعون خبر كأس العالم.. سجل الفائزين باللقب وعدد مرات الفوز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 07:23 صباحاً - في العشرين من نوفمبر الجاري، تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وستكون مباراة الافتتاح بين أصحاب الأرض مع منتخب الإكوادور في استاد البيت.

ومنذ انطلاقة بطولة كأس العالم، 8 منتخبات قومية فقط تمكنت من الفوز بالكأس، التي كانت تعرف سابقا باسم "كأس جول ريميه"، تيمنا باسم الفرنسي صاحب فكرة بطولة كأس العالم والأب الروحي لها، من عام 1930 إلى عام 1970، وكأس بطولة كأس العالم من عام 1974 حتى الآن.

ورغم مشاركة العشرات من المنتخبات في البطولة الكروية الأهم في العالم، فإنه لم يفز بهذه البطولة إلى 8 منتخبات فقط.

فازت البرازيل بالكأس في 1970 إلى الأبد، بعد حصولها على كأس البطولة 3 مرات، وفقا لما نصت عليه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم:

وفيما يلي سجل الفائزين باللقب منذ انطلاق المسابقة في 1930: