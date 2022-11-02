صحيفة بريطانية ترد على شكوى زوجة الأمير هارى بشأن صعوبة امتحان المواطنة

جدة - نرمين السيد - وقامت صحيفة "إكسبريس" بتوجيه أحد الأمريكيين المتواجدين فى المملكة المتحدة لمدة عامين فقط بطلب تجربة "امتحان المواطنة" فى المملكة المتحدة وجاءت نتيجته مغايرة تمامًا.

وقالت الصحيفة إن المواطن الأمريكى "ماثيو دولي" قام بإجراء الاختبار وذلك على سبيل الكشف عن الصعوبات التى فشلت فيها "دوقة ساسكس" والتى نقل عنها أنها إستعانت فى حل الأسئلة بالأمير هارى ولم يستطع الرد على بعض هذه الأسئلة، أيضًا!

وقام دولى بمراجعة العناصر المهمة فى التاريخ البريطانى مثل الميثاق العظيم، وهو ميثاق الحريات الإنجليزية الذى منحه الملك جون فى 15 يونيو 1215، تحت تهديد الحرب الأهلية.

وقال دولى إنه بعد الجلوس على مقهى محلى وطلب الشاى – حيث لم يكن شرب القهوة المشروب الأكثر شيوعًا فى أمريكا مناسبًا أثناء إجراء اختبار الجنسية البريطانية حيث يفضل البريطانيون الشاى – بدأ محاولة تذكر كل ما تعلمه فى المدرسة عن الـ"ماجنا كارتا" أو ميثاق الحريات الإنجليزية الذى صدر عام 1215 ميلادية، وتحديد من هو الأدميرال نيلسون، قبل تسجيل الدخول للحصول على اختبار الحياة فى المملكة المتحدة الرسمى، والذى يتم إجراؤه من قبل الآلاف من المواطنين المحتملين كل عام.

السؤال الأول، كان عن أين يقع النصب التذكارى فى بريطانيا، والذى أجاب عليه بأنه فى ميدان "ترافلجار"، وهى إجابة غير صحيحة حيث يقع فى وايتهول أمام مقر الحكومة البريطانية ... وهو شخصيًا قد مر عليه أكثر من 100 مرة خلال العامين الذين قضاهما فى لندن.

والسؤال الثانى كان عن ما هى عاصمة بريطانيا، وكانت الإجابة بسيطة وهى "لندن" حيث يعيش.

وجاء السؤال الثالث، وهو عن موعد ليلة عيد الميلاد؟ ورد عليه الأمريكى بأنه 25 ديسمبر، وهو عيد الميلاد فى أمريكا أيضًا.

السؤال الرابع: متى وصلت الجماعات المسيحية لأول مرة إلى إنجلترا؟ حيث قال دولى أنه يتخيل نفسه من عشاق التاريخ، لكن ليس لدى أى فكرة.. والاجابة هى القرنين الثالث والرابع الميلادى. وهنا يعود دولى إلى احتمال أنه ربما كانت ميجان على حق بعد كل شيء.

بعد ذلك، ما هو اسم منطقتين بريطانيتين فى ما وراء البحار، وهنا يعود دولى إلى الحقائق التاريخية حيث وضعوا نابليون فى "سانت هيلينا" ودارت حرب على "جزر فوكلاند".

يشار إلى أنك فى مثل هذا الامتحان بحاجة إلى الحصول على 75 فى المائة من الاجابات الصحيحة للنجاح وهذا الاختبار يحتوى على 24 سؤالًا، فإذا تمكنت من الحصول على 18 إجابة صحيحة فأنت ناجح.

والسؤال الأخير عن الرياضة البريطانية، حيث جاء السؤال عن من كان أول بريطانى يفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية فى سباق 10000 متر؟ يجب أن يكون مو فرح، وهو كذلك بالفعل.

وأنهى الاختبار برصيد 21 من 24 إجابة صحيحة - أو 87.5 بالمائة.