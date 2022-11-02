العالم اليوم - وفاة نجل نجم البوب الأميركي دافيديو في حادث غرق محتمل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - توفى نجل نجم البوب الأميركي- دافيدو في منزله في حادث غرق على ما يبدو، حسبما أفادت الشرطة.

دافيدو ذو الأصول النيجيرية واسمه الحقيقي ديفيد أديليك لم يكن في المنزل وقت وفاة الطفل ليل الإثنين.

والدة الطفل تشيوما ورلاند كانت بعيدة هي الأخرى، بحسب بن هوندين الناطق باسم شرطة لاغوس.

هوندين أضاف أن السلطات تجري مقابلات مع ثمانية من موظفي نجم البوب الذين كانوا في منزله في لاغوس.

لم يتحدث دافيدو أو تشيوما ورلاند علانية عن وفاة نجليهما، بعد أسبوعين فقط من عيد ميلاد إفياني الثالث.

الموسيقي الفائز بجوائز عالمية كان أعلن خطبته على رولاند، وهي طاهية ذائعة الصيت عام 2019.

وكان الاثنان أعلنا مؤخرا أنهما يعتزمان الزواج العام المقبل.

عبر حاكم لاغوس باباجيد سانوو أولو عن حزنه لوفاة الطفل إفياني، وكتب عبر تويتر قائلا "الموت يوجع القلب لا يمكن لأي كلمات أن تشفيه".

وقال بيتر أوبي، أحد المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية النيجيرية المقررة العام المقبل، إنه لا يستطيع "تصور الآلام" التي يكابدها الأبوان.

قال نجم البوب النيجيري بيتر أوكوي عن دافيدو ورولاند في تصريح عبر إنستغرام "لا يوجد آباء يستحقون ما يمرون به الآن".