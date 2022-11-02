نتائج لقاء المبعوث الروسى للشرق الأوسط مع السفير العراقى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان للخارجية الروسية، أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسى لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، التقى سفير العراق عبدالرحمن حامد الحسينى والذى انتهت مهام عمله كسفير لجمهورية العراق فى الاتحاد الروسى". وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والعراق، كما تم التأكيد على الموقف الثابتة للبلدين فى الحفاظ على حوار سياسى نشط حول قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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