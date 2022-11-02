العالم اليوم - تشتعل حتى إن كان المحرك متوقف.. هيونداي تستدعي 44 ألف سيارة

انتم الان تتابعون خبر تشتعل حتى إن كان المحرك متوقف.. هيونداي تستدعي 44 ألف سيارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 02:25 صباحاً - طلبت شركة هيونداي من مالكي أكثر من 44 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض (إس يو في) في الولايات المتحدة إيقاف السيارات في الهواء الطلق، لأن النيران قد تشتعل فيها حتى لو كانت المحركات متوقفة.

قالت شركة صناعة السيارات إن بعض طرازات "سانتا في سبورت" موديل 2018 يجب إيقافها بعيدا عن السيارات والمباني الأخرى حتى يتم إصلاحها كجزء من عملية استدعاء.

تحتوي هذه السيارات مكابح مانعة للانغلاق تعمل وفق أنظمة حاسوب، والتي يمكن أن تتعطل وتؤدي إلى حدوث تماس كهربائي، ما يزيد من خطر نشوب حريق.

لم يتم تضمين ذلك في عمليات الاستدعاء في فبراير لأكثر من 350 ألف سيارة لنفس المشكلة.

من المقرر أن يتم استبدال صمام كهربائي بآخر يحد من انتقال التيار إلى وحدة المكابح المانعة للانغلاق. ومن المزمع أن يتم إخطار مالكي السيارات بالاستدعاء عن طريق البريد اعتبارا من 26 ديسمبر.

قالت هيونداي في الوثائق المنشورة الثلاثاء من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن لديها أربعة تقارير عن حرائق مقصورة المحرك من السيارات المدرجة في الاستدعاءات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.