مؤشر أسعار المستهلكين البولندى يسجل نموا متسارعا على أساس سنوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البيانات أظهرت أيضا نموا يبلغ 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلكين فى سبتمبر الماضى، مما جعل التضخم فى بولندا أقرب إلى علامة 20% وسط مخاوف من أن الأمر قد يصل إلى النصف الثانى من عام 2023 حتى يبدأ نمو الأسعار فى التراجع.

وأشارت بيانات صادرة عن بنك (بى كيه أو بولسكى) البولندى إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد يستقر خلال الشهرين المقبلين، إلا أنه سيبدأ فى الارتفاع مرة أخرى فى بداية عام 2023 بسبب الآثار الإحصائية.

وأعرب البنك عن توقعه بأن ينخفض التضخم خلال النصف الثانى من عام 2023 بفضل انتهاء الصدمات والتباطؤ الاقتصادى، مما سيجعل من الصعب ارتفاع الأسعار.

ويشكل تسارع التضخم معضلة مستمرة بالنسبة لبنك بولندا الوطنى حتى يمضى قدمًا فى مزيد من التشديد النقدى فى وقت يتباطأ فيه الاقتصاد بشكل ملحوظ بالفعل. وقد أوقف البنك الوطنى زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا فى أكتوبر الماضى، مع الحفاظ على سعر الفائدة المرجعى دون تغيير عند 6.75%.