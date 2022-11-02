كندا تخطط لزيادة عدد المهاجرين إلى 500 ألف سنويا بحلول 2025

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الهجرة الكندى، شون فريزر، فى تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن "هذه الخطوة ضرورية لضمان الازدهار الاقتصادى لكندا حيث تكافح البلاد مع نقص العمالة مما أدى إلى مليون وظيفة شاغرة".
وأضاف فريزر: "خطتنا تركز على النمو الاقتصادى.. وبحلول السنة الثالثة للخطة سيتم قبول 60 % من المهاجرين الجدد ضمن فئات الهجرة الاقتصادية".
وتسعى الخطة لوصول 465 ألف شخص من خارج البلاد فى عام 2023، يرتفع إلى 500 ألف فى 2025، مع التركيز الشديد على قبول الأشخاص بناءً على مهارات العمل أو الخبرة.
وفى الوقت نفسه، تخطط أوتاوا لزيادة معتدلة فى عدد أفراد الأسرة الذين سيتم قبولهم فى البلاد، وانخفاض إجمالى فى عدد اللاجئين.
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