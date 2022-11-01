إصابة وزير التعليم الأمريكى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن كيلى ليون، القائمة بأعمال مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الاتصالات والتواصل الأمريكى، قولها إن اختبار كاردونا كان إيجابيا، موضحة أنه يعانى من أعراض خفيفة وتلقى جرعات اللقاح بأكملها بما فى ذلك التعزيزية.

وتابعت ليون "سيواصل كاردونا حضور الاجتماعات وأداء واجباته كوزير للتعليم بالعمل عن بُعد وفى عزلة، وسيعود إلى الاجتماعات والأحداث وجهًا لوجه عندما تظهر نتائج سلبية".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، لم يكنا على اتصال وثيق بوزير التعليم.

وتأتى هذه الأخبار بعد يوم من إعلان روشيل والينسكى، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه ثبتت مرة أخرى إصابتها بكوفيد-19.