رئيس الجزائر: أطالب بعضوية كاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة

وأضاف تبون خلال كلمته فى القمة العربية العادية رقم 31، المقامة حاليا فى الجزائر، وتنقلها قناة "القاهرة الإخبارية": "بما فى ذلك فى مدينة القدس الشريف، وما صاحبها من مخططات لتهويد وطمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وتغيير معالمها التاريخية واقتحامات استفزازية لباحات المسجد الأقصى أولى القبلتين، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى ومجموعات الاستيطان المتطرفة والحصار الجائر الذى تتعرض له مدينة نابلس، إلى جانب اضطهاد الشعب الفلسطينى فى حى الشيخ جراح، واستهداف الأبرياء من الشباب فى ظل الصمت الرهيب".
وتابع تبون "يتعين علينا فى ظل الظروف وفى ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة فى فرض حل الدولتين الذى يحظى بإجماع دولى، مضاعفة الجهود الجماعية لحشد المزيد من الدعم السياسى والمادى لتمكين الشعب الفلسطينى من الصمود إزاء ما يتعرض له من جرائم ممنهجة واسعة النطاق".
وأوضح الرئيس الجزائرى "ومن هنا تأتى أهمية تجديد التزامنا الجماعى وإعادة التأكيد على تمسكنا بمبادرة السلام العربية بكل عناصر باعتبارها مرجعية متوافق عليها عربيا، والركيزة الأسياسية لبعث مسار السلام فى الشرق الأوسط، لقيام سلام عادل وشامل يحقق طموحات الشعب الفلسطينى المشروعة لإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب إنهاء احتلال كل الأراضى العربية بما فيها الجولان فى سوريا واستكمال واجبنا العربى تجاه القضية الفلسطينية القلب النابض للأمة العربية".
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