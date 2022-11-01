الرئيس الجزائرى: القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الرئيس الجزائرى خلال افتتاح القمة العربية الـ31، وذلك عقب تسلمه رئاسة القمة من الرئيس التونسى قيس سعيد. وقد وجه الرئيس الجزائرى الشكر للرئيس التونسى على ما قدمه من جهود أثناء رئاسته للقمة العربية.

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