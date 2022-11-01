العالم اليوم - صابر الرباعي: هذه رسالة أغنيتي الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:23 مساءً - في لقاء خاص مع دوت الخليج، تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي عن أغنيته الجديدة "يا بنات الحلال"، التي صوّرها في بيروت، كما تحدّث عن جديده الغنائي المرتقب، وعن رغبته بتقديم عمل ثنائي مع عدد من فناني الخليج.

وبالنسبة لأغنيته الجديدة "يا بنات الحلال"، قال الرباعي: "الأغنية هي رسالة مفادها أن الجمال هو جمال الروح وليس الجمال الخارجي، لذا يجب أن نجمل أنفسنا بأخلاقنا وقيمنا".

أما عن الأعمال الخليجية التي تلاقي شعبية كبيرة، قال المطرب التونسي: "بالنسبة لي الأغنية الخليجية ليست مرتبطة بشخص، بل هي بارزة بعمقها وكلامها ولها مكانة بالعالم العربي.. من الأصوات التي أحبها وأتمنى العمل معها راشد الماجد وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله وحسين الجسمي".

وأكد الرباعي أن الغناء للشاعر السوري نزار قباني بلهجة الفصحة هي إضافة كبيرة لأي مطرب، وهي مكسب كبير لكل من يغنيها.

وعن أغنية "صابر وراضي"، قال صابر الرباعي إنها عرضت عليه لغنائها لكنه رفضها لأنه شعر بأن غناءه بأغنية بها كلمة من اسمه، قد تبدي نوعا من "النرجسية"، على حد تعبيره.

وختمَ صابر الرباعي لقاءه بالكشف أن النجمة الراحلة وردة الجزائرية كانت بمثابة أمّ له، وأنه حضّر لأغنية مشتركة معها، لكنّ القدر لم يسمح لهما بتقديمها.