العالم اليوم - هل يغادر تشافي؟.. إدارة برشلونة تحسم الجدل

انتم الان تتابعون خبر هل يغادر تشافي؟.. إدارة برشلونة تحسم الجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:23 مساءً - ما يزال الجدل بشأن إمكانية إقالة المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، مستمرا، خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن الفريق الكتالوني قام بتعاقدات بارزة هذا الموسم وكان إنفاقه ضخما لضم نجوم بارزين مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، إلا أن النتائج لم تكن في المستوى المأمول.

وبعد مغادرة "التشامبيونز ليغ"، اعترف تشافي أن فريقه لا يمكنه التنافس حاليا مع فرق كبيرة من أمثال بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

وانتقد العديد من المتابعين مستوى ونتائج برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري، فيما طالب آخرون بضرورة رحيل المدرب، على اعتبار أنه لا يليق بقيمة النادي.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن أحد المسؤولين في النادي اقترح اسم مدرب بديل لتعويض تشافي.

وردّا على هذه التقارير، قال رافائيل يوستي، نائب رئيس برشلونة، في تصريح لوسائل الإعلام: "لدينا الثقة الكاملة في تشافي، ونحن ندعمه بنسبة 100 في المئة"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف: "يشارك زملائي أعضاء مجلس الإدارة وجهة النظر نفسها. تشافي مدرب نشأ محليا ويعرف ما يحتاج إلى القيام به".

وتابع: "كل آمالنا معلقة على تشافي. إنه المدرب الذي نريده ولديه فريق سيتطور شيئا فشيئا. أنا مقتنع بأنه سيقودنا إلى الألقاب التي يريدها ويستحقها المشجعون".