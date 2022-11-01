زيلينسكي: أوكرانيا ستظل الضامن للأمن الغذائي لدول رابطة الآسيان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستظل الضامن للأمن الغذائي لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية - "تلقيت مكالمة هاتفية من رئيس وزراء كمبوديا هون سين، أعربت خلالها عن شكرى لكمبوديا، التي تترأس رابطة الآسيان لدعمها سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأكدت على أن كييف ستظل ضامنا للأمن الغذائي لدول جنول شرق آسيا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت يوم السبت، الماضي تعليق صفقة الحبوب إلى أجل غير مسمى، كما اتهمت موسكو القوات الأوكرانية باستخدام الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير الحبوب لشن ضربات واسعة على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود في سيفاستوبول.

ومن ناحية أخرى، بحث الرئيس الأوكراني، هاتفيا، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعادة منشآت الطاقة الأوكرانية المتضررة.. ووصف زيلينسكي، في تغريدة عبر (تويتر) نقلتها "سكاي نيوز" البريطانية، الاتصال الهاتفي بأنها "بناءة وشديدة الأهمية"، موضحا أنها تضمنت تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا واستعادة منشآت الطاقة المتضررة.. وأعرب عن شكره للرئيس الفرنسي على دعمه الراسخ.

يشار إلى أن إمدادات المياه والكهرباء انقطعت عن عدة مناطق أوكرانية بعدما شنت روسيا ضربات صاروخية على منشآت البنية التحتية الرئيسية في كييف ومدن أوكرانية أخرى أمس الاثنين.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد توجهت إلى أوكرانيا اليوم لتأكيد دعم واشنطن لكييف في ظل الأزمة الراهنة.

وذكر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن دونفريد تتوجه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، ومن المقرر أن تركز رحلتها على تأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت والدائم لأوكرانيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن دونفريد من المقرر أن تلتقي بأعضاء الإدارة الرئاسية الأوكرانية ومسؤولين في وزارة الخارجية وأعضاء آخرين بالحكومة الأوكرانية لمناقشة الجهود المستمرة لتقديم المساعدة الأمنية ومساعدة جهود الإصلاح وإعادة الإعمار في أوكرانيا، كما ستلتقي قادة المجتمع المدني الأوكراني لمناقشة الوضع الأوكراني وكيفية مساعدة الشعب لتحقيق تطلعاتهم.. وأشارت إلى أن دونفريد ستلتقي بأعضاء من سفارة الولايات المتحدة في كييف، الذين تمثل خدمتهم في ظل الظروف الراهنة الاستثنائية أرقى تقاليد الخدمة للولايات المتحدة.