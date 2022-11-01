جوتيريش: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أكد الأمن العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر على أن العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات التي تتلاطمه.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مشاركته القمة العربية الحادية والثلاثين على ان الأمم المتحدة تدعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.

أضاف الزعيم الأممي: موقفنا واضح تجاه الأزمة الفلسطينية وهدفنا قيام دولتين تعيشان في سلام وأمن.

أكد جوتيريش على أن المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية لها دور كبير لتؤديه.

أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن كورونا والحرب في أوكرانيا عصفتا بكل العالم.

وانطلقت اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

وتقام القمة هذا العام تحت عنوان لم الشمل والذي وضعه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في محاولة للوصول إلى تضامن عربي تجاه جملة من المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تجابه المنطقة العربية.

وتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

كما سيتضمن برنامج السيد الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

