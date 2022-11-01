رئيس تونس فى القمة العربية: نتقاسم الروح النضالية من أجل الحرية والكرامة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إنه لا يمكن فى هذا اليوم، وفى هذه الأرض التى خضبت بدمائها أكثر من مليون ونصف المليون شهيد، إلا أن أحيى أشقاءنا فى الجزائر قيادة وشعبا بذكرى اندلاع ثورة التحرير: «لقد صمم يومئذ الشعب الجزائرى، وفى هذا اليوم بالذات على التحرر، فحقق التحرر الذى صمم على تحقيقه بالدم فى كل مكان، بدماء الشهداء الذكية الطاهرة التى التحقت بالرفيق الأعلى».





وأضاف خلال افتتاح القمة العربية بالجزائر، ويجرى بثها عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لن ننسى أبدا امتزاج دماء الشهداء الأبرار فى تونس مع شهداء أشقائنا فى الجزائر، مع دماء الأشقاء العرب فى عديد من البلدان، ومن بينها فلسطين، لأننا نتقاسم الروح النضالية من أجل الحرية والانعتاق والعزة والكرامة". وتابع: "كما نتقاسم مع كل أبناء الأمة العربية نفس هذه القيم التى نتشوق إليها ونتطلع إلى تحقيقها، نلتقى فى هذا المكان وأهم من اللقاء وأهم من الاجتماع على أهميته فى الجزائر، لأنه يجمع الأخوة والأشقاء حول جملة من الحلول ويجمعهم للاتفاق على الحد الأدنى من المقاربات والوسائل التى تتيح لنا تجاوز ما تراكم فى السابق من خلافات وما استجد، خاصة فى السنوات الأخيرة من تطورات".

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