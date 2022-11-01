الوزراء السعودى يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولى العهد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزارء التى انعقدت اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية. ووافق المجلس على إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعديل اسم "هيئة الاتصالات" إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. واستعرض المجلس محادثات التعاون المشترك بين المملكة وعدة دول، واطلع على مستجدات العمل فى المجلس الأعلى السعودى الباكستانى واللجنة السعودية الصينية المشتركة، مشيدًا بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار من مبادرات داعمة للقطاع.

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