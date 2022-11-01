عاجل.. أبو الغيط: الأمن الغذائى يمثل تحديا أمام العرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف أبو الغيط فى كلمته بالقمة العربية فى دورتها الـ31 بالجزائر، أن الأمن الغذائى يمثل تحديا أمام العرب. وتابع أبو الغيط "تحديات المناخ والغذاء والطاقة تمثل حلقة متواصلة تجاه الدول العربية". وشدد أبو الغيط على أنه يجب تكثيف الجهود لحل المشكلات العربية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن انعقاد القمة يأتى فى توقيت مهم نظرا للظروف الدولية الراهنة.

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